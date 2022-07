Relative Strength Index – wie der RSI funktioniert und wie Anleger den Chartindikator nutzen!

Video: Relative Strength Index - Tipps zum Einsatz des RSI

Sie möchten mit dem Relative Strength Index kurzfristige Hoch- und Tiefpunkte in Charts erkennen und die Entwicklung von Aktien vorhersehen? In diesem Ratgeber-Video erfahren Sie, wie Sie den RSI berechnen und deuten können. Außerdem geben wir Ihnen Tipps, für welche Assets sich der RSI am besten eignet und worauf Sie beim Einsatz des Indikators achten sollten: Relative Strength Index einfach erklärt - RSI berechnen und Wertpapiere bewerten