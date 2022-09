Rezession: So sollten Anleger auf einen Wirtschaftsabschwung reagieren

Rezession als Teil des Konjunkturzyklus

Da die Rezession nur eine von vier Phasen des Wirtschaftszyklus ist, ist es wichtig, diesen Ablauf zu verstehen, um langfristige Entscheidungen für die eigene Geldanlage zu treffen. Die erste Phase ist eine Expansion der Wirtschaft, in welcher es einen deutlichen Anstieg an Aufträgen für Dienstleister und erhöhte Produktionsauslastungen gibt. Aufgrund der hohen Nachfrage sinkt automatisch die Zahl der Arbeitslosen, da mehr Erwerbstätige benötigt werden. Dieser Wirtschaftsaufschwung führt zu einer Hochkonjunkturphase, in welcher die Wirtschaftskapazitäten vollständig ausgelastet sind. Da Unternehmen schwarze Zahlen schreiben, können sie zusätzlich die Löhne der Arbeitnehmer erhöhen.

Auf einen solchen Boom folgt allerdings häufig die bereits beschriebene Rezession. Falls die Regierung keine ausreichenden Maßnahmen ergreift, um die Rezession einzudämmen und die Wirtschaft wieder in einen Aufschwung zu versetzen, wird ein Konjunkturtief erreicht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Zahl an Erwerbstätigen und an verkauften Waren oder Dienstleistungen am geringsten.

Wichtig: Die Phasen des Wirtschaftskreislaufes können unterschiedlich lang sein, eine Rezession kann beispielsweise auch nur wenige Monate anhalten. Grundsätzlich gilt, dass sich die Konjunkturzyklen nur selten 1:1 wie vergangene Kreisläufe verhalten. Genaue Aussagen darüber, wann ein Bärenmarkt vorbei ist, können dementsprechend nicht aus der Vergangenheit abgelesen werden.