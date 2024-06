Autofahrer, die über einen längeren Zeitraum keine oder nur wenige Unfälle verursachen, werden von ihrer Kfz-Versicherung in eine höhere Schadenfreiheitsklasse eingestuft, was ihnen einen Rabatt auf die Versicherungsprämie einbringt. Das bedeutet, die Kosten der Autoversicherung sinken. Wenn der Versicherungsnehmer diese Klasse nicht mehr benötigt, beispielsweise weil er aufgrund seines Alters nicht mehr fährt oder einen Zweitwagen nicht mehr nutzt, kann es finanziell sinnvoll sein, diese Einstufung an jemand anderen zu übertragen.

Die Person, die die Schadenfreiheitsklasse übernimmt, profitiert dann von den niedrigeren Versicherungsbeiträgen. Diese Übertragung ist sowohl in der Kfz-Haftpflichtversicherung als auch in der Vollkaskoversicherung möglich, jedoch nicht in der Teilkaskoversicherung, da es dort keine Schadenfreiheitsklassen gibt. Der Antrag auf Übertragung wird durch ein spezielles Formular bei der Versicherung des ursprünglichen Versicherungsnehmers gestellt.