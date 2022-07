Steuerprogramme im Test – die beste Steuersoftware für die Steuererklärung 2021

Was sind Steuerprogramme?

Das Einreichen der Steuererklärung lohnt sich, denn im Durchschnitt ist mit einer Rückerstattung von 1.051 Euro zu rechnen. Doch das Zurückfordern des Geldes vom Finanzamt ist mit hoher Bürokratie verbunden. An dieser Stelle setzen Steuerprogramme an. Die Softwarelösungen ermöglichen es, dass auch Personen ohne steuerliches Vorwissen sehr einfach ihre Steuererklärung online ausfüllen und einreichen können. Neben der Zeitersparnis können Sie außerdem mit einem solchen Programm das Maximum an Rückerstattung aus Ihrer Steuererklärung 2021 herausholen.

Steuerprogramme gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: Ob als Software für den Computer, als App für das Smartphone oder im Browser, am Markt gibt es eine große Auswahl.

Sie haben bereits ein Steuerprogramm vom vergangenen Steuerjahr? Leider benötigen Sie für jedes Steuerjahr die aktuelle Version des Programms. Erkennbar ist die Aktualität oftmals direkt am Namen des Steuerprogramms, da die Jahreszahl im Namen der Software steht. Wenn Sie im vergangenen Jahr ein Programm erfolgreich verwendet haben, ist es sinnvoll, die neue Version dieser Software zu erwerben. So sind Sie bereits mit den Funktionen des Programms vertraut. Sie haben noch kein Steuerprogramm verwendet oder möchten den Anbieter wechseln? In unserem Test erfahren Sie, welche Steuersoftware den besten Umfang bietet.