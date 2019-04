Hausratversicherung Vergleich – die günstigste und beste Police für Ihren Hausrat

Unsere Test­be­dingungen

Um Ihnen die besten Tarife für Haus­rat­ver­sicherungen zu iden­tifizieren, haben wir für unseren Test vorab die Rahmen­bedingungen fest­gelegt. So können wir einen aus­sage­kräftigen Vergleich der unter­schiedlichen An­bieter gewähr­leisten. Leider konnten wir nicht alle Ver­sicherungen auf dem Markt überprüfen. Deshalb haben wir uns auf Basis ver­schiedener Vergleichs­portale einen Über­blick verschafft und dann auf den Internet­seiten der heraus­ragenden Ver­sicherer unsere Test­bedingungen ab­gefragt. Den Haus­rat­ver­sicherungs­vergleich haben wir im September 2018 durch­geführt.

Als Ort, an dem wir eine Haus­rat­ver­sicherung suchen, haben wir unseren Firmen­sitz in Karlsruhe gewählt. Für unsere Haus­rat­versicherung sind wir bereit, eine Selbst­betei­ligung von bis zu 250 Euro zu bezahlen, wenn diese die Versicherungs­summe deutlich ver­ringert. Außerdem möchten unsere Ver­sicherung jährlich zahlen. Als Wohnungs­größe haben wir für unseren Vergleich eine Wohnung mit 90 Quadrat­metern angegeben. Unsere Test­person, die die Haus­rat­ver­sicherung ab­schließen möchte, ist 40 Jahre alt. Die Höhe der Ver­sicherungs­summe liegt bei 60.000 Euro. Außer­dem haben wir in den letzten fünf Jahren keine Schäden gemeldet.

Für Sie haben wir nicht nur nach der besten, sondern auch nach der günstigsten Haus­rat­ver­sicherung gesucht. Ins­besondere bei unserem Test mit Fokus auf den Preis haben wir für eine niedrige Ver­sicherungs­summe Ab­striche hinsichtlich der Leis­tung in Kauf genommen. Grund­sätzlich sollten Sie immer abwägen, welche Be­stand­teile in Ihrer Haus­rat­ver­sicherung nicht fehlen sollten und bei der Aus­wahl eines ge­eigneten Tarifs darauf achten.

Damit wir für Sie eine passende Ver­sicherung prä­sentieren können, haben wir unseren Haus­rat­ver­sicherungs­test mit Fokus auf zwei zen­trale Aspekte der Haus­rats­po­licen unterteilt: Die Kosten und die Leis­tungen. Einerseits haben wir für Sie nach der günstigsten Haus­rat­ver­sicherung gesucht. Anderer­seits wollten wir auch die Haus­rat­ver­sicherung finden, die den besten Leistungs­umfang be­in­hal­tet, falls Sie bereits sind für ein ent­sprech­endes Mehr an Schutz auch etwas mehr Geld zu be­zahlen.

In der ersten Test­kategorie, in der der günstige Preis im Vorder­grund steht, haben wir deshalb in der Regel die Basis­tarife der Ver­sicherungen ver­glichen. Mit diesen genießen Ver­sicherungs­nehmer einen soliden Basis­schutz, sind aber nicht bei allen Even­tu­ali­täten versichert. In der zweiten Test­kategorie haben wir das Hauptaugenmerk hin­gegen auf die um­fassenderen Tarife der Ver­sicherer gelegt. Wenn Ihnen eine voll­umfäng­licher Schutz sehr wichtig ist, sollten Sie sich auf diese Test­kategorie fo­kussieren.