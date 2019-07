Privathaftpflichtversicherung – mit diesen Tipps finden Sie die günstigste

Wichtige Bestandteile Ihrer Haftpflicht­versicherung

Für Familien, Verheiratete oder Partner in einer eheähnlichen Gemeinschaft reicht in der Regel eine Haftpflicht­police. Kinder in erster Ausbildung brauchen ebenfalls keine eigene Versicherung, sondern sind über ihre Eltern mitversichert.

Eine der wichtigsten Regeln beim Abschluss einer Haftpflicht­versicherung ist folgende: Sparen Sie nicht an der Deckungssumme. Im Versicherungsfall entscheidet die Deckungssumme darüber, ob der Schaden aus finanzieller Sicht problemlos beglichen werden kann.

Unsere Empfehlung: Wir raten Ihnen zu einer Deckungssumme in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro. Viele sehr gute Versicherungen bieten für ein paar Euro mehr sogar eine Versicherungs­summe in Höhe von 50 Millionen Euro an. Warum die Deckungssumme in machen Fällen tatsächlich so hoch sein muss, erfahren Sie in unserem Lexikon der Versicherungs­begriffe.

Wir raten Ihnen außerdem zu einer Ausfalldeckung. Ist diese in Ihrer Versicherung enthalten, zahlt Ihr Versicherer auch, wenn Sie einen Schaden erleiden, für den der Verursacher nicht zahlen kann. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Schadens­verursacher nicht haftpflichtversichert ist und privat nicht finanziell für den Schaden aufkommen kann.

Verzichten sollten Sie hingegen auf eine Selbst­beteiligung. Dadurch wird die Versicherung meist nur geringfügig günstiger und Sie vermeiden so, dass Sie bei einem Schaden einen Teil der Kosten übernehmen müssen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Versicherer auch bei Gefälligkeitsschäden haftet. Dann hilft die Versicherung Ihnen auch bei Schäden, die durch unentgeltliche Tätigkeiten entstanden sind aus der Klemme. Wenn Sie beispielsweise beim Umzug eines Freundes den teuren Fernseher fallen lassen und dieser dadurch zerstört wird, zahlt Ihre Haftpflicht trotzdem.

Extra-Tipp: Viele Versicherer bieten eine sogenannte Best-Leistungs-Garantie an. Das heißt, dass die Anbieter auch für Leistungen zahlen, die zwar nicht in den Versicherungs­bedingungen stehen, die ein anderer Anbieter auf dem Markt aber übernimmt. Kunden müssen ihrem Versicherungs­unternehmen lediglich darlegen, dass ein Konkurrent den Schaden bezahlen würde.

Unsere Empfehlung: Die Best-Leistungs-Garantie ist ideal. Versicherungen mit dieser Garantie kosten in der Regel nicht nennenswert mehr und bieten einen optimalen Schutz, weil die Versicherungs­bedingungen so immer auf dem aktuellsten Stand bleiben. Sie als Kunde müssen nicht ständig alle Angebote vergleichen, um für alle Fälle versichert zu sein.