Lebensversicherung kündigen: sinnvoll oder nicht?

So gehen Sie vor beim Lebens­versicherung kündigen

Haben Sie als Versicherungsnehmer trotz aller Alternativen die Entscheidung getroffen, dass Sie Ihre Lebensversicherung kündigen wollen, gehen Sie wie folgt vor: Zunächst ist es ratsam, Ihre Versicherungsunterlagen gründlich zu prüfen und sich über den aktuellen Rückkaufswert, die Beitragsfeststellung, Kündigungsfrist sowie mögliche Stornokosten zu informieren. Anschließend verfassen Sie ein schriftliches Kündigungsschreiben, in dem Sie klar und unmissverständlich die Kündigung Ihrer Versicherungs-Police zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Datum äußern. Geben Sie dabei Ihre Vertragsnummer und persönlichen Daten an. Dieses Schreiben senden Sie per Einschreiben an Ihre Versicherungsgesellschaft. Nach Eingang der Kündigung wird die Versicherung den Vertrag auflösen und Ihnen den Rückkaufswert bzw. Rückerstattung, abzüglich eventueller Gebühren und Abzüge, auszahlen.