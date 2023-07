Mietkautionsversicherung: Die smarte Alternative zur Barkaution?

Mietkaution: Das sollten Mieter wissen!

Eine Mietkaution ist eine Sicherheitsleistung, die ein Mieter an den Vermieter zahlt, um mögliche zukünftige Forderungen abzusichern. Diese kann beispielsweise für ausstehende Mieten, Betriebskostennachzahlungen oder Schadensersatzansprüche verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten, eine Mietkaution zu hinterlegen, wie beispielsweise in bar, per Überweisung oder in Form einer Mietkautionsversicherung.