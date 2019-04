Riester-Rente – mit diesen Tipps erhalten Sie die volle Förderung für Ihre private Altersvorsorge

Wer darf riestern?

Laut Ge­setz darf in Deutsch­land jeder Ar­beit­nehmer riestern, der verpflichtend in die gesetzliche Renten­kasse ein­zahlt. Ob er in Voll­zeit oder in Teil­zeit arbei­tet, spielt keine Rolle.

Wäh­rend also jeder, der verpflich­tend in die gesetz­liche Renten­ver­siche­rung ein­zahlt, unmittelbar im Rah­men der Riesterrente förderberechtigt ist, gibt es auch einige Son­der­fälle für bestimmte Berufs­gruppen. Neben Aus­zu­bil­den­den sind zum Beispiel auch Selbst­stän­dige förderberechtigt, sofern sie ver­pflich­tend in die gesetzliche Renten­ver­siche­rung einzahlen. Darunter fallen unter anderem Selbst­stän­dige, die künst­lerische oder pub­lizis­tische Tätig­kei­ten aus­üben und in die Künst­ler­sozial­kasse ein­zahlen. Diese über­nimmt für bestimmte Berufs­gruppen die Sozial­ver­sicherung in einem ähnlichen Mo­dell wie die gesetz­liche Ver­siche­rung.

Auch Beamte, die nicht in die gesetzliche Renten­ver­siche­rung ein­zah­len müssen, dürfen riestern, weil auch sie in Zu­kunft nied­ri­gere Pen­sionen er­halten werden. Eben­falls riesterberechtigt sind Bezieher von Arbeits­losen­geld I und II sowie 450 Euro-Jobber, die frei­willig gesetz­liche Rentenabgaben leisten. Des Wei­te­ren können zum Beispiel Haus­frauen und -männer oder Sozial­hilfe­empfänger, die nicht gesetz­lich versichert sind, über ihren Ehe­partner als mittel­bar Förderberechtigte mitriestern.

Wichtig: Voraus­setzung für die Riester-Ren­te über den Ehe­partner ist ein eigener Riester-Vertrag, in den der nicht renten­ver­sicherungs­pflich­tige Ehe­part­ner den Sockel­be­trag von min­des­tens 60 Euro jähr­lich einzahlt. Außer­dem muss der rentenversicherungspflichtige Lebens­ge­fähr­te eigen­stän­dig riestern und dabei den Min­dest­betrag von vier Prozent seines rentenversicherungspflichtigen Vorjahres­ein­kommens einzahlen. Nur dann erhalten beide Ehe­part­ner die vollen Zu­lagen.

Nicht förderberechtigt sind hin­gegen Selbst­stän­dige, die nicht in die gesetz­liche Renten­ver­siche­rung einzahlen, sowie Pflicht­ver­sicher­te und Mit­ar­bei­ter in Einrich­tungen der berufs­stän­dischen Ver­sorgung. Zu Letzt­genannten ge­hö­ren bei­spiels­wei­se Ärzte, Tier­ärz­te, Apo­theker und Archi­tek­ten.