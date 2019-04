Vermögenswirksame Leistungen – mit VL gibt’s Extra-Geld vom Chef

Der Banksparplan

Der Banksparplan ist die einzige VwL-Variante bei der Sie nie eine zusätzliche staatliche Förderung erhalten. Außerdem bieten durch die Niedrigzinsphase nur noch sehr wenige Banken diese Anlagemöglichkeit überhaupt an, denn durch die Niedrigzinsen ist die Rendite von Banksparplänen nicht sehr hoch. Eine feste Verzinsung von Banksparplänen bietet Ihnen als Anleger jedoch große Sicherheit, außerdem locken Banken manchmal mit einem hohen Bonus zum Ende der Vertragslaufzeit. Dieser Bonus kann mehr als zehn Prozent der angesparten Beträge ausmachen. Wenn eine Bank einen derart hohen Bonus anbietet, lohnt sich meistens keine frühzeitige Kündigung, da Sie als Anleger dann die Bonuszahlung verschenken.

Weitere hilfreiche Tipps zur Anlage mithilfe von Banksparplänen, geben wir Ihnen in unserem Ratgeber Sparplan.

Wir haben verschiedene Anbieter von Banksparplänen mit vermögenswirksamen Leistungen unter die Lupe genommen und empfehlen Ihnen zwei konkrete Banksparpläne:

Die Degussa Bank bietet das „VLSparen“ an. Hier haben Sie einen variablen Basiszins von 0,05 Prozent und erhalten nach Ablauf der siebenjährigen Laufzeit zusätzlich einen Bonus in Höhe von 11,5 Prozent. Allerdings ist der Basiszins bei der Degussa Bank variabel, sodass bei Vertragsbeginn nicht feststeht, wie viel Rendite Sie nach den sieben Jahren tatsächlich haben. Wir gehen jedoch durch die hohe Bonuszahlung am Ende der Laufzeit von einer deutlich höheren Rendite aus, als bei anderen Anbietern von VwL-Sparplänen. Voraussetzung für diese Annahme ist allerdings, dass der Basiszins bei 0,05 Prozent bleibt.

Damit Sie die Bonuszahlung am Ende der Laufzeit erhalten, müssen Sie den Banksparvertrag durchgehend besparen. Monatlich können Sie bei der Degussa Bank höchstens 100 Euro inklusive des Arbeitgeberanteils einzahlen, jährlich müssen Sie mindestens 30 Euro im Sparvertrag anlegen.

Allerdings können Sie den Vertrag der Degussa Bank nur gegen eine „Strafgebühr“ in Höhe von 20 Euro stilllegen. Und Rentner oder Berufstätige, die nur noch weniger als sechs Jahre arbeiten, dürfen diesen Sparplan nicht mehr abschließen. Dahingegen genießen Sie einen begrenzten Schutz, wenn Sie in Elternzeit gehen oder arbeitslos werden. Denn bis zu drei Ratenzahlungen Ihres Arbeitgebers können Sie selbst überbrücken. Allerdings fällt in diesem Fall auch eine Bearbeitungsgebühr von 20 Euro an.

Aus unserer Sicht ist der Banksparplan der Degussa Bank vor allem aufgrund der einmaligen Bonuszahlung für Sparer attraktiv. Wenn Sie allerdings auf eine Mindestanlagesumme verzichten möchten, empfehlen wir Ihnen den VL-Sparplan der VTB Direktbank. Hier erhalten Sie einen jährlichen Zins von 1,2 Prozent, eine Mindesteinzahlung verlangt die VTB Direktbank nicht. Zwar bietet die VTB Direktbank keine Bonuszahlung am Ende der Laufzeit an, dafür können Sie als Sparer im Zeitraum vom 10. November bis zum 10. Dezember eines jeden Jahres einmalig bis zu 5.520 Euro pro Jahr in den Banksparplan einzahlen. Bei einem hohen Zinssatz kann sich das richtig lohnen. Die Kontoführung bei der VTB Direktbank ist übrigens kostenlos.

Ein zusätzlichen vl-fähigen Banksparplan bietet die ING-DiBa an. Hier erhalten Kunden eine Verzinsung von 1,00 Prozent. Darüber hinaus fallen keine Kosten für den VL-Banksparplan an. Für Anleger, die vor Ablauf der sieben Jahre ihr Geld benötigen, lohnt sich dieser Banksparplan außerdem. Denn für eine frühzeitige Auflösung dieses VwL-Banksparplans zahlen Sie keine „Strafgebühr“. Anders als bei der Degussa-Bank erhalten Kunden der Ing-DiBa allerdings keinen Bonus am Ende der Laufzeit.