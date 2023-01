Aktiensparpläne – ist ein Aktiensparplan sinnvoll für Sie als Anleger?

Was ist ein Aktiensparplan?

In eine Aktie nur per Einmalkauf investieren? Das geht auch anders! Mit einem Aktiensparplan können Anleger nämlich in regelmäßigen zeitlichen Intervallen – also beispielsweise monatlich – in ein ausgewähltes Unternehmen wie Apple, Tesla oder Microsoft investieren. Ein Aktiensparplan funktioniert ähnlich wie ein Sparplan auf Indizes. Anleger bauen dabei ihr Vermögen sukzessive auf, indem sie regelmäßig kleine Sparbeträge in Aktien investieren. Als Anleger besitzen Sie also keine ganze Aktie, sondern erwerben monatlich Bruchteile davon. Genau das macht Aktiensparpläne attraktiv für Anleger. Denn so können sie sich auch an Unternehmen wie Amazon oder Alphabet beteiligen, die bislang aufgrund ihres hohen Aktienkurses für viele Privatanleger eher unzugänglich waren.

Aber: Normalerweise glauben Aktien-Investoren an Market-Timing. Wenn Sie auf Aktiensparpläne vertrauen, müssen Sie jedoch vor allem an das langfristige Wachstum des jeweiligen Unternehmens glauben.