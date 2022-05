Anlagezertifikat versus Hebelzertifikat – wann Sie als Anleger in welches Zertifikat investieren sollten

Was sind Anlagezertifikate?

Mit einem Anlagezertifikat sind in der Regel börsennotierte, derivative Finanzprodukte gemeint. Es ermöglicht dem Inhaber die Partizipation an der Kursentwicklung des Wertpapiers oder Finanzinstruments, das dem Produkt als Basiswert zugrunde liegt. Ein Basiswert kann zum Beispiel eine Aktie oder ein Währungswechselkurs sein. Anlagezertifikate sind Inhaberschuldverschreibungen, die von Emittenten begeben werden. Das bringt mit sich, dass im Falle der Insolvenz des Emittenten Ihnen als Investor ein Totalverlust droht. Sie können mit begrenzter oder unbestimmter Laufzeit ausgestattet sein. Betrachtet man Anlagezertifikate wirtschaftlich, sind sie grundsätzlich eine Kombination von mindestens zwei Finanzanlagen. Es handelt sich dabei um die Kombination eines Kassamarktinstruments und eines oder mehrerer derivativer Terminmarktinstrumente zu einer festen rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit.

So funktioniert’s

Beispiel: Ein Indexzertifikat bildet den DAX im Verhältnis 1:100 nach. In dem Fall, dass der DAX bei 3.500 Punkten notiert, hat das Papier einen Wert von 35 Euro. Sie als Anleger können also schon mit geringen Beträgen an der Kursentwicklung des gesamten Index‘ teilhaben und haben jederzeit Transparenz über den Wert Ihrer Anlage. Sie können aber auch themenorientiert investieren, zum Beispiek in Nachhaltigkeitszertifikate.

Vorsicht: Es gab bereits Fälle, in denen selbst renommierte Investmentbanken wie die US-Bank Lehman Brothers in Schieflage gerieten und in die Insolvenz schlitterten. Die Zertifikate-Käufer mussten herbe Verluste bis hin zum Totalverlust hinnehmen.

Insgesamt stehen Börsianern, laut dem Deutschen Derivate Verband (DDV), rund eine Million handelbare Zertifikate auf mehr als 3.000 Basiswerte zur Verfügung. Laut DDV betrug das Marktvolumen von Zertifikaten alleine im Januar 2016 rund 68 Milliarden Euro.