Arbeiterlosigkeit – Investieren in Jobportale & Personalvermittlung

Was ist Arbeiterlosigkeit?

Arbeiterlosigkeit ist das Gegenteil von Arbeitslosigkeit. Es fehlen also nicht Arbeitsplätze, sondern Arbeitnehmer, die diese besetzen könnten. Während Unternehmen vor der Corona-Pandemie eher mit einem Fachkräftemangel in bestimmten Branchen zu kämpfen hatten, fehlen jetzt auch Arbeitskräfte in unspezialisierteren Berufen wie dem Sicherheitsdienst und in der Gastronomie.

Zwei Ursachen lassen sich vor allem für die Arbeiterlosigkeit ausmachen: Erstens haben viele Arbeitnehmer in der Corona-Zeit ihren Job gewechselt und sich für besser bezahlte Berufe weitergebildet. Das zweite und noch viel größere Problem ist der demographische Wandel. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre beginnen jetzt, allmählich in Rente zu gehen. Obwohl die große Renteneintrittswelle dieser Generation erst gegen 2030 anrollt, machen sich die ersten Ausläufer bereits auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Personalvermittlung kann also ein Geschäft mit großem Potenzial werden!