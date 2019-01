Börsenhandel lernen: Mit Aktien, ETFs & Co. an der Börse Geld verdienen – und Vermögen aufbauen

2. Zauberwort Diversifikation

“Die Börse ist gefährlich!”, sagen Skeptiker von Aktien, ETFs & Co. Diese Aussage kann so keinesfalls ste­hen­blei­ben und bedarf einer Diffe­ren­zie­rung: Richtig ist, dass ein Bör­sen­in­vest­ment riskanter ist als ein Tagesgeldkonto, aber nur die Börse bietet wirk­lich die Chance, Geld für sich arbeiten zu lassen. Und: Die Börse ist nur dann gefährlich, wenn Anleger falsch, zu riskant oder zu ein­di­men­sional inve­stieren.

Eine der wichtigsten Regeln für den Börsenhandel lautet deshalb: Setzen Sie nie­mals alles auf ein Pferd, streuen Sie Ihr Kapital möglichst breit über Länder, Branchen und Pro­duk­te hinweg. Es macht wenig Sinn, nur eine Aktie oder nur Aktien derselben Branche zu kaufen. Sollte ein solches Invest­ment lang­fristig Gewinne ab­werfen, dann haben Sie ver­mut­lich großes Glück gehabt – keines­falls sollte diese “Anlage­stra­te­gie” Maßstab für künf­ti­ge Bör­sen­in­vest­ments sein.

Kombinieren Sie verschiedene Geldanlagen. Je nach Anlegertyp (chancen­orien­tiert oder sicher­heits­be­wusst) und Anlage­stra­tegie (kurz­fristig, mittel­fristig oder lang­fristig), macht es Sinn, neben Aktien, ETFs, Zertifikaten, Investmentfonds, Anleihen und Rohstoffen wie Gold, auch auf ein Tages­geld­konto oder ein Fest­geld­konto als Sicher­heits­bau­stein zu setzen.

Ein Sicherheitsbaustein soll Schwankungen an den Aktienmärkten im Optimalfall ausgleichen, zumindest aber soll er diese abfedern. Das Kapital für den Sicherheitsbaustein fließt deshalb nicht in Aktien, Immobilienfonds oder Rohstoffe, sondern in Tagesgeld oder Festgeld. Ein Sicherheitsbaustein von 25 Prozent ist für offensive Anleger ausreichend, in diesem Fall fließt also ein Viertel des investierten Kapitals in sichere Anlagen. Ausgewogene Anleger liegen mit einer 50/50-Mischung richtig, defensive Anleger sollten etwa 75 Prozent Ihres gesamten Kapitals sicher anlegen.

Anleger, die Ihre Geldanlage für eine Laufzeit von zehn Jahren und mehr planen, können auch Rentenfonds wählen, wenn diese in Euro-Anleihen investieren oder in Euro abgesichert sind. In “Finanztest”-Ausgabe 11/2018 empfiehlt Stiftung Warentest beispielsweise diese Rentenfonds Staatsanleihen Euroland: SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF (ISIN IE00B3S5XW04/WKN A1JJTP), Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF (ISIN LU1650490474/WKN LYX0XK) und iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4WXJJ64/WKN A0RL83). Laut der Finanztester sind alle genannten Rentenfonds “1. Wahl”. Auch die folgenden Rentenfonds Euroland bewertet Finanztest mit “1. Wahl”: SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF (ISIN IE00B41RYL63/WKN A1JJTM) und iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (ISIN IE00B3DKXQ41/WKN A0RGEN). Mehr zum Thema Rentenfonds erfahren Sie im Ratgeber Fonds kaufen. Übrigens: Mischfonds, die bereits aufgrund ihrer Konstruktion aus einem Renditebaustein und einem Sicherheitsbaustein bestehen, müssen Sie entsprechend anteilig dem sicheren und dem riskanten Baustein zuordnen.

Hinweis: Es sind selbstverständlich nicht alle Produkte nötig, um eine Geldanlage gut zu diversifizieren. Es genügen ein Sicher­heits­bau­stein mit Zins­anlagen und ein Ren­dite­bau­stein. Letzterer kann bei­spiels­weise aus einem ETF auf den MSCI World Index als Basisanlage und einer renditestarken Beimischung bestehen.