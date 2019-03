Die besten Cannabis-Aktien kaufen: So profitieren Sie vom Marihuana-Boom

In den Cannabis-Aktien-Index investieren

Zu den Marktführern im Cannabis-Bereich gehören die kana­dischen Unter­nehmen Ca­nopy Growth, Tilray, Aurora Can­na­bis und Aphria sowie der britische Konzern GW Pharma­ceuti­cals. Nach Börsenwert sind diese Cannabis-Produzenten die „Big Five“ der Branche.

Mit einem Investment in den Cannabis-Aktien-Index setzen Sie als Anleger im Paket auf die wichtigsten Unternehmen und können so vom Erfolg der „Big Five“ Cannabis-Aktien profitieren. Doch nicht nur das: Im Cannabis-Aktien-Index sind weitere Firmen enthalten, die im Bereich Marihuana-Produktion aktiv sind und ebenfalls viel­ver­spre­chen­des Poten­tial besitzen, unter anderem die kanadische CannTrust Holdings und das US-ameri­ka­ni­sche Unter­nehmen Innovative Industrial. Mit Plus500 können Sie in diesen Index und damit in die wichtigsten Cannabis-Aktien investieren.

Hinweis: Wenn Sie in den Cannabis-Aktien-Index inve­stieren, haben Sie mehrere Vor­teile. Unter anderem müssen Sie keine Einzel­aktien kaufen und gleich­zeitig streuen Sie Ihr ein­ge­setz­tes Kapital breit auf ver­schiedene Marihuana-Firmen.

Wichtig: Beachten Sie, dass Sie bereits einige Erfahrung an der Börse gesammelt haben sollten, wenn Sie in den Cannabis-Aktien-Index investieren. Im Optimalfall kennen Sie sich mit dem CFD-Handel gut aus. Investieren Sie in jedem Fall nur in CFDs, wenn Sie das Produkt verstanden haben und mit dem damit ein­her­ge­hen­den Risiko vertraut sind.