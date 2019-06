Investieren in Blockchain-Technologie: Mit Blockchain-Aktien und -Zertifikaten vom Megatrend profitieren

Investieren in Blockchain-Technologie – das sollten Sie beachten

Wie Sie in diesem Artikel lesen konnten, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, in die Blockchain zu investieren. Aber nicht jede Investition ist für jeden Anleger gleich sinnvoll. Die Blockchain hat das große Potenzial, unsere Gesellschaft nachhaltig zu verändern, wer auf die richtigen Unternehmen und Technologien setzt, kann an der Börse satte Gewinne mitnehmen.

Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, mit einem Blockchain-Investment Ihr Portfolio zu diversifizieren, wenn Sie vom Potenzial der neuen Speichertechnologie überzeugt sind. Setzen Sie aber niemals alles auf eine Karte und bleiben Sie informiert. Bei einem so jungen Trend kann es schnell zu markttransformierenden Entwicklungen kommen, die Sie als Investor keinesfalls verpassen sollten. Ein Investment in einen Megatrend eignet sich nicht als Basisinvestment, Blockchain-Aktien, -Zertifikate und Co. sollten Sie daher lediglich Ihrem Depot beimischen.

Wer für hohe Gewinnchancen potenzielle Risiken in Kauf nehmen kann, für den sind Einzelaktien die richtige Wahl. Wenn Sie Ihre Chancen, vom Blockchain-Hype zu profitieren, größer streuen möchten, eignet sich am besten ein Fonds oder ein Zertifikat. Wer sich für ein Blockchain-Zertifikat entscheidet, sollte das Emittentenrisiko im Hinterkopf behalten, bei allen Produkten sollten Sie zu hohe Kosten vermeiden und grundsätzlich einen günstigen Broker für den Handel mit Blockchain-Produkten wählen.