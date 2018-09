Mit Indexzertifikaten in Value-Indizes investieren

Im Value-Stars-Deutschland-Index sind chancen­reiche Neben­werte auf der Grund­lage von Warren Buffetts Value-Strategie ge­list­et. Der Index spiegelt ein aktiv ge­managtes Referenz­port­folio wider, in das kleine und mittelgroße Unternehmen aus Deutschland auf­genom­men werden, die den strengen Kriterien der Value-Strategie genügen. Die Per­for­mance dieses Index‘ hat in der Ver­gangen­heit über­zeugt: Der Value-Stars-Deutschland-Index schlug nicht nur den deutschen Leitindex DAX, sondern out­per­formte auch den Neben­werte-Index SDAX mehr­fach deut­lich.

Bei der Unter­nehmens­auswahl für den Index spielt das erfahrene Analys­ten­team des Börsenbriefs „Der Anlegerbrief“ eine ent­schei­dende Rolle. Die Experten verfügen über eine langjährige Expertise in der Value-Analyse. Der Value-Stars-Deutschland-Index ist ein Parade­bei­spiel dafür, dass die Invest­ment­stra­tegie von Warren Buffett nicht nur bei dem Star­investor selbst aufgeht, sondern auch bei cleveren Börsen­profis und An­legern für Er­folge sorgt.

Über das Value-Stars-Deutschland-Index­zertifikat (ISIN DE000LS8VSD9/WKN LS8VSD) der Aktiengesellschaft Lang & Schwarz können Sie 1:1 an der Wert­ent­wick­lung des Index‘ teil­haben. Die Zer­tifi­kats­gebühr liegt bei 1,75 Prozent pro Jahr, darüber hinaus fällt eine Per­formance­gebühr von 20 Prozent an, wenn eine neue High-Water Mark erreicht wird – der Index also einen neuen Höchst­stand erreicht.

Der QIX Deutschland würde Warren Buffet sicherlich ebenfalls gefallen. Im QIX, das ist die Abkürzung für Qualitäts­index, sind Aktien gelistet, bei deren Auswahl auf Buffetts Qualitäts- und Value­faktoren geachtet wurde. Insgesamt besteht der Index aus 25 deutschen Unternehmen, die durch Qualität und Stabilität über­zeugen. Anders als bei vielen Indizes wie dem deutschen Leitindex DAX ist für die Aufnahme in den Index also nicht die Markt­kapi­tali­sie­rung ent­schei­dend. Anleger, denen ein Invest­ment in nur sehr wenige Unter­nehmen zu riskant ist, bietet der QIX Deutschland einen guten Mittel­weg im Hinblick auf Titel­auswahl und Diver­sifi­kation.

Bei Betrach­tung der genauen Zu­sammen­setzung des Index‘ wird die Nähe der Index­zusam­men­setzung zu Warren Buffetts Strategie noch deut­licher. Denn auch der QIX setzt auf die schon von Buffett vielerorts ange­priesenen Burg­graben­unter­neh­men. Auf­genom­men werden in den Index daher solche Unter­neh­men, die sich durch hohe Markt­ein­tritts­barrieren oder Wett­bewerbs­vorteile aus­zeichnen. Auch die Kenn­zahlen Eigen­kapital­ren­dite, Eigen­kapi­tal­quote, die Netto­gewinn­marge sowie ein stabiles Wachstum und Kurs­sta­bi­lität sind für die Listung im QIX Deutschland aus­schlag­gebend. Anleger die in den Index inve­stieren wollen, können das mit einem Open End Index Zertifikat der UBS (ISIN DE000UBS1QX7/WKN UBS1QX). Dazu müssen Sie Manage­ment­gebühren in Höhe von 1,5 Prozent pro Jahr ein­kal­kulie­ren.

Der QIX Dividende Europa wurde für Anleger ent­wickelt, die auf Buffetts Divi­den­den­stra­tegie sowie euro­pä­ische Unter­nehmen setzen wollen. Der Index führt die 25 besten euro­päischen Divi­den­den­aktien. Auch diese Index­zusammen­setzung erfolgt wie schon beim QIX Deutschland nach den Prämissen Sta­bili­tät und Sicher­heit. Anleger par­tizipie­ren mit dem Open End Index-Zertifikat der UBS (ISIN DE000SLA3LM9/ WKN UBS2QX) an der Wertentwicklung des euro­päischen Index. Beim Investment werden 1,5 Prozent Manage­ment­gebühren fällig.

Ein global ausgerichteter Index, der sich auf der Grundlage der Value-Strategie zusammen­setzt, ist der SG Global Quality Income Net Total Return Index (EUR) (ISIN DE000SLA3SG6/WKN SLA3SG). Kern des Index‘ der Solactive AG ist eine fun­dierte Auswahl an Unter­nehmen, die solide Bilanzen, ein solides Manage­ment und ein stabiles Fun­dament auf­weisen. Der Index wird quartals­weise ange­passt und ent­hält zwischen 25 und 75 Aktien. Da der SG Global Quality Inc NTR ein Total-Return-Index ist, werden die Divi­den­den­zahlungen dem Index zu­ge­schlagen. Wer an diesem Index parti­zipie­ren will, kann ebenso wie beim QIX Deutschland ein Index­zertifikat kaufen. Ein solches Index-Zertifikat erhalten Anleger bei der Société Générale ohne Lauf­zeit­begrenzung (ISIN DE000SG3JGQ9/WKN SG3JGQ). Die Manage­ment­gebühren liegen bei diesen Zertifikat bei 1,0 Prozent pro Jahr.

Unsere Empfehlung: Sie wollen nach den Grund­regeln von Warren Buffetts anlegen? Dann können Sie mit dem Value-Stars-Deutschland-Index-Zertifikat und dem UBS-Zertifikat auf den QIX Deutschland in deutsche Qualitätsaktien investieren. Für einen euro­päi­schen Anlage­fokus und eine Divi­den­den­strategie eignet sich das UBS-Zertifikat auf QIX Dividende Europa. Wer global inve­stie­ren möchte, wählt das Index­zer­tifi­kat der Société Générale auf den SG Global Quality Income Net Total Return Index.