Kupfer ist nach Eisen und Aluminium das Metall mit dem dritthöchsten Verbrauch. Kein Wunder, schließlich besitzt es hervorragende Leitfähigkeit für elektrischen Strom (nur Silber besitzt eine höhere Leitfähigkeit), hohe Resistenz gegen jegliche Art von Korrosion und ist dazu noch leicht verformbar. Außerdem ist das Metall ein Legierungsbestandteil von Bronze und Messing.

Der rötlich schimmernde Werkstoff gehört zu den ältesten von Menschen genutzten Metallen. Inzwischen gibt zahlreiche Möglichkeiten, Kupfer zu kaufen. Anleger sollten dabei beachten, dass der Kupferpreis täglichen Schwankungen ausgesetzt ist. Um größere Verluste zu vermeiden, sollte immer das aktuelle Marktgeschehen im Blick behalten werden.

Kupfer Kaufen: der Einfache Weg: Kupfer als CFD

Aufgrund der großen Beliebtheit von Kupfer bieten zahlreiche Händler Trading-Produkte auf diesen Basiswert an. Etwa beim CFD-Handel kaufen Anleger - anders als beim direkten Kauf von Kupfer - nicht das eigentliche Produkt, sondern ein Derivat. Im Grunde handelt es sich bei dieser Form von Wertpapieren um eine Wette auf die Kursentwicklungen. Dabei partizipiert man direkt an der Entwicklung des Kupferpreises, besitzt das Metall aber nicht physisch. Ein großer Vorteil von CFDs ist, dass man Kupfer mit Hebel kaufen und auch shorten kann.

Echtes Kupfer kaufen

Der physische Kauf von Kupfer ist in Form von Barren sowie Anlagemünzen bei Bankhäusern, Metall- sowie Münzhändlern (z.B. Degussa, Geiger Edelmetalle, Kettner Edelmetalle oder Auruminvest) möglich. Die Münzen und Barren können bequem online von zu Hause aus bestellt werden. Zudem kann man auch mit dem Kauf von Schmuck in das Metall investieren.

Auf der Kostenseite ist zu beachten, dass auf die Notierungen selbst - anders als beim Edelmetall Gold - noch eine Mehrwertsteuer zu bezahlen ist. Zudem fallen bei einer Einlagerung bei Banken noch zusätzliche Kosten an.

Kupfer-Börsen

Kupfer wird an der London Metal Exchange, an der New York Mercantile Exchange (Abteilung COMEX) und an der Shanghai Futures Exchange gehandelt und kann dort auch gekauft werden.

Kupfer-Zertifikate

Der Handel mit Wertpapieren kann dabei Kosten sparen, weil die physische Lieferung wegfällt. Ein Kupfer-Zertifikat etwa kann man einfach an der Börse kaufen. Hierfür benötigt man lediglich ein Wertpapierdepot. Ein kostenloses Wertpapierdepot bietet beispielsweise www.finanzen-broker.net an.

Ein solches Zertifikat bildet zwar die Performance des Bitcoins nach, verbrieft dabei aber nicht den Besitz von "echtem" Kupfer, sondern ist ein Derivat darauf. Beispiele hierfür sind etwa das Unlimited Turbo-Zertifikat auf Kupfer COMEX Rolling der Commerzbank (ISIN DE000CV3TH61) oder das Endlos-Zertifikat auf DZ BANK BestCommodity Kupfer (ISIN DE000DZ2X4B6).

Kupfer ETCs

Eine besondere Form von Zertifikaten sind die mit den ETF verwandten Rohstoffpapiere ETCs. Hierbei handelt es sich um unbefristete und besicherte Schuldverschreibungen des jeweiligen Emittenten, die den Basiswert Kupfer abbilden und somit an die Wertentwicklung des Rohstoffs gekoppelt sind. Somit handelt es sich auch bei dieser Anlageform nicht um einen physisch hinterlegten Kauf von Kupfer.

In Frage käme beispielsweise der ETFS Copper (ISIN DE000A0KRJU0). Er ist auf die Verfolgung des DJ-AIG Copper Sub-Index ausgelegt. Anleger, die mit Hebel investieren möchten, können beispielsweise auf den ETFS 2 X Daily Long Copper (ISIN DE000A0V9YU8) von ETF Securities zugreifen. Er bezieht sich auf den Bloomberg Copper Subindex Total Return-Index. Wer hingegen auf fallende Kupfernotierungen setzen will, kann mit dem ETFs Daily Short Copper (ISIN JE00B24DK645) von JustETF auf seine Kosten kommen.

Aktien von Minenunternehmen

Als weitere Alternative bietet sich an, indirekt über Aktien von Explorationsunternehmen, die das Industriemetall fördern, in Kupfer zu investieren. Bedeutende Unternehmen, die sich mit der Förderung oder Veredelung von Kupfer befassen sind beispielsweise Rio Tinto, Anglo American, Glencore, Antofagasta oder Aurubis.

Autor: Thomas Zoller

