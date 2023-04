Passives Einkommen aufbauen – mehr Geld verdienen mit diesen konkreten Tipps

Passives Einkommen aus Kapitalertärgen

Passives Einkommen erhalten Sie im engeren Sinne, wenn Sie Ihr Geld oder Ihre Wertanlagen für Sie arbeiten lassen – ohne größeres Zutun Ihrerseits. Nun ist leider nicht jeder Mensch mit einem Vermögen gesegnet, das er in ausreichendem Maß investieren kann, um mit Zinsen und Dividenden den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Wenn Sie nicht gerade im Lotto gewinnen, müssen Sie das Kapital wohl oder übel erst einmal durch harte Arbeit verdienen. Das erreichen Sie am besten mit einem frugalen Lebensstil. Die Idee hinter dem Frugalismus ist, möglichst sparsam neben dem Job zu leben. Das gesparte Geld wird dann in Kapitalanlagen investiert, die wiederum passives Einkommen zur Vermögensbildung generieren. Wenn alles gutgeht, sind die Erträge aus den Kapitalanlagen so hoch, dass sie ein geregeltes Einkommen ersetzen und finanzielle Freiheit ermöglichen.