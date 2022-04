Wie funktioniert die Börse? Börse für Anfänger einfach erklärt

Sie interessieren sich für die Börse und überlegen, in den Wertpapierhandel einzusteigen? Gerade in Zeiten von hoher Inflation und niedrigen Zinsen kann es sich lohnen, Geld langfristig an der Börse anzulegen. Wir erklären Ihnen kurz und einfach alles, was Sie rund um das Thema Börse wissen müssen. Vielleicht können auch erfahrene Anleger noch den einen oder anderen interessanten Börsen-Fakt für sich mitnehmen. Zu Beginn des Artikels finden Sie das Wichtigste in Kürze sowie interessante Tipps und Empfehlungen.