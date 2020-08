Anlagestrategien: Diese gibt’s und so finden Sie die passende für Ihren Vermögensaufbau

Dividenden - schon gewusst?

Eine Aktiengesellschaft beteilgt ihre Anleger mit einer Dividende am Gewinn. Sie ist also eine Form der Gewinnbeteiligung und wird jährlich ausgeschüttet. Unternehmen nutzen einen Teil ihres Gewinnes, um in den eignen Fortschritt zu investieren, der Rest wird an die Unternehmensteilhaber, also die Aktionäre, vertielt. Durch den Kauf von Aktien können Anleger an der Dividende teilhaben. Sie ist vor allem für Sparer interessant, die langfristig und nachhaltig aufbauen wollen. Im Durchscnitt schütten Unternehmen in Deutschland rund 40 Prozent ihres Gewinns als Dividende an Anleger aus.