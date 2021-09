Betriebshaftpflichtversicherung: So schützen Sie sich als Firma im Schadensfall

Der Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

Die Police kann unterschiedliche Geltungsbereiche umfassen, zum Beispiel Ihre eigene Betriebsstätte, öffentliche Plätze oder die Wohnräume von Kunden. Abhängig vom Anbieter ist auch, ob der Schutz weltweit gilt oder nur im Inland. Abgesichert sind bei einer Betriebshaftpflichtversicherung immer nur Schäden, die durch Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder Ihrer Produkte verursacht wurden.

Hinweis: Der Versicherungsschutz gilt also nicht mehr, wenn Mitarbeiter in der Freizeit Schäden verursachen oder sich nicht mehr auf dem Betriebsgelände befinden. Wie genau der Geltungsbereich definiert ist, können Sie in Ihrer Versicherungspolice nachlesen.