Unfallversicherung: Wann sie sich wirklich lohnt – und welche Alternativen es gibt

Angehörige absichern: Risikolebensversicherung bessere Wahl

Wer seine Angehörigen nach einem Unfalltod absichern will, weil diese zum Beispiel auf das Einkommen eingewiesen sind oder gar ein Immobilienkredit abzubezahlen ist, der sollte nicht nur auf die Unfallversicherung zählen. Hier ist man zwar auch oft im Todesfall versichert – aber eben nur im Falle eines Unfalltods. Wer also seine Angehörigen in jedem Fall finanziell absichern will, sollte lieber eine Risikolebensversicherung abschließen. Diese greift sowohl bei einem Unfalltod als auch bei einer Krankheit.

Wichtig:

Beim Abschluss einer Risikolebensversicherung sollten Sie nicht bei der Versicherungssumme geizen. In unserem Ratgeber-Artikel erfahren Sie, welche Summe für Ihre Lebenssituation angemessen ist und worauf Sie bei einer Risikolebensversicherung noch achten müssen.