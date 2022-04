Erfolgreich investieren – 7 goldene Regeln!

Vierte Regel: Wissen, worin man investiert

Bevor Sie in ein Handelsobjekt investieren, sollten Sie verstehen, wie es funktioniert. Das schließt sowohl die Anlageklasse als auch das konkrete Produkt mit ein, in das Sie Geld anlegen möchten. Sie sollten wissen, welche Chancen und Risiken eine Aktie, ein ETF oder Zertifikat mit sich bringen. Vergleichen Sie diese Parameter mit Ihren Zielen und Ihrem Anlagehorizont. Im nächsten Schritt beschäftigen Sie sich beispielsweise mit den Unternehmen, von denen Sie vielleicht Aktien kaufen wollen: Was ist das aktuelle und zukünftige Geschäftsmodell? Wie sahen die letzten Bilanzzahlen aus? Welche Perspektiven bietet der Absatzmarkt des Unternehmens? Informieren Sie sich auch regelmäßig über die politische und wirtschaftliche Nachrichtenlage. Denn bestimmte Beschlüsse und Ereignisse können sich auch mit einer gewissen Verzögerung an den Börsen niederschlagen. Mit einer guten Informationslage kann man so dem Markt beziehungsweise anderen Investoren immer ein Stück voraus sein.