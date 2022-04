ETF-Auszahlplan – wann er für ETF-Sparer wichtig wird und wie er funktioniert

Schränken Sie sich in Abschwungphasen ein

Sobald sich der Aktienmarkt in einer Abschwungphase befindet, ist für Sie als Anleger Vorsicht geboten. Entnehmen Sie in dieser Zeit zusätzlich Geld aus Ihrem ETF-Sparplan, kann Ihr Kapital mitunter sehr schnell schmelzen. Im schlimmsten Fall reicht das Restkapital dann nicht mehr aus, um den Entnahmeplan in der geplanten Laufzeit zu decken – selbst wenn sich der Aktienmarkt wieder erholt.

Achtung: Die vier Prozent Entnahme ist keine allgemeingültige Regel. Obwohl diese Strategie in der Vergangenheit beim MSCI World gut geklappt hätte, so sind durchaus auch andere Szenarien denkbar. Geht man beispielsweise davon aus, dass zwei größere Finanzkrisen wie die im Jahre 2009 in einem recht kurzen Zeitraum aufeinander folgen, könnte die Vier-Prozent-Regel an ihre Grenzen stoßen. In diesem Fall wäre das Kapital bereits deutlich vor Ablauf der 30 Jahre vollständig aufgebraucht.

Dieses Szenario lässt sich vermeiden, indem Sie in solchen Phasen aktiv eingreifen. Läuft es schlecht an der Börse, sollten Sie die Auszahlungen reduzieren oder aussetzen. Auf diese Weise sparen Sie Ihr Kapital an und profitieren in größerem Maße von einem anschließenden Aufschwung. Ein regelmäßiger Blick auf die Entwicklungen des Aktienmarktes ist für Sie daher Pflicht.