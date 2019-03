ETF kaufen – die besten ETF Fonds

Entscheiden Sie, wo Sie Ihre ETF kaufen wollen

Im Gegensatz zu klassischen Investmentfonds können Sie ETFs nicht direkt beim ETF-Anbieter kaufen. Auswahlmöglichkeiten haben Sie beim ETF-Kauf aber trotzdem: Sie können zwischen dem Kauf von Indexfonds an der Börse (zum Beispiel über Xetra oder die Börse Frankfurt) und dem ETF-Kauf im außerbörslichen Direkthandel wählen. Letzteres geht beispielsweise über die Handelsplattformen TradeGate und über den Finanzdienstleister Lang & Schwarz. Die meisten Broker zeigen Ihnen direkt in der Ordermaske an, wo Sie Ihren bevorzugen ETF erwerben können.

Was ist besser? ETFs kaufen an der Börse oder über den Direkthandel? Im Direkthandel funktioniert der Kauf meist etwas schneller, beim ETF-Kauf über eine Börse müssen Sie manchmal etwas mehr Angaben machen. Dafür können die Kurse im Direkthandel stark von den aktuellen Börsenkursen abweichen. Kaufen Sie direkt über eine Börse, handeln Sie in einem menschlich regulierten Umfeld. Es kann aber sein, dass Ihre Order in mehreren Teilen ausgeführt wird – das kann zusätzliche Gebühren bedeuten. Haben Sie sich für einen Handelsplatz entschieden, müssen Sie nur noch die ETF-Order erteilen.

Tipp: Prüfen Sie abschließend Ihren Orderstatus. Stimmt alles? Dann brauchen Sie etwas Geduld, denn häufig dauert es ein paar Tage, bis Ihr ETF in Ihrem Depot liegt.