Goldshop: Günstig echte Goldmünzen und Goldbarren kaufen

Gold-Preisvergleich: Welche Barren und welche Münzen kaufen?

Wer physisches Gold handeln möchte, sollte sich im Vorfeld über Menge und Größe sowie Kosten informieren. Im Gold-Preisvergleich von gleich schweren Anlageprodukten schneiden Barren in der Regel besser ab als Münzen. Das liegt daran, dass die Herstellung von Goldbarren etwas günstiger ist als die Münzproduktion.

Grundsätzlich gilt: je größer das Goldstück, desto günstiger sind die Herstellungsaufschläge im Verhältnis. Der Kostenaufwand beim Gießen eines großen Barrens ist vergleichbar mit dem eines kleinen Barrens. Da Münzen eine Prägung erhalten und deutlich kleiner sind als ein Standardbarren, liegen die Produktionskosten etwas höher. Auch bei der Lagerung verursachen die stapelbaren Barren weniger Kosten.

Unsere Empfehlung: Kaufen Sie als reines Goldinvestment am besten große Barren, diese sind im Verhältnis günstiger als Anlagemünzen. Wenn Sie hingegen auch auf die Wertentwicklung von Krügerrand, Wiener Philharmoniker und Co. spekulieren wollen – unabhängig vom reinen Wert des Edelmetalls -, dann spielen die Gebühren eine untergeordnete Rolle.

Wodurch sich Krügerrand, Wiener Philharmoniker, Maple Leaf und Co. unterscheiden, in welche Münze Sie am besten investieren sollten und was eigentlich Bullionmünzen sind, klären wir im Folgenden.

Noch ein Hinweis: Edelmetalle sind in der Europäischen Union steuerfrei, zumindest in physischer Form. Käufer von echtem Aurum sparen also die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent sowie die Abgeltungssteuer, die zum Beispiel bei Gewinnen aus Aktienverkäufen anfällt. Um die Steuer zu sparen, müssen Sie Ihr Gold unbedingt für mindestens ein Jahr besitzen.