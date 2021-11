Mutterschutzgesetz: So schützt das Gesetz den Arbeitsplatz von Müttern vor und nach der Geburt

Mutterschutz gilt auch unter bestimmten Einschränkungen

Mutterschutz gilt für Entwicklungshelferinnen, die nach dem Entwicklungshilfegesetz tätig sind. Das betrifft Mütter, die zum Beispiel in Entwicklungsländern ehrenamtlich arbeiten. Weiterhin gilt es auch für Schülerinnen und Studentinnen, denen die Schule oder Hochschule Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungs-Veranstaltungen vorgibt. Miteinbezogen werden auch Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind oder einer Frau in Heimarbeit gleichgestellt sind, soweit sie am Stück arbeiten, also festangestellt sind. Außerdem werden auch Freiberufliche erfasst.