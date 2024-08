Oldtimerversicherung: So finden Sie die beste Police

In Deutschland ist die Kfz-Haftpflichtversicherung für alle Fahrzeuge, die am Straßenverkehr teilnehmen, gesetzlich vorgeschrieben. Diese deckt Schäden ab, die der Oldtimer oder Youngtimer anderen Verkehrsteilnehmern zufügen könnte. Die Haftpflichtversicherung für Oldtimer bietet in der Regel höhere Deckungssummen als gesetzlich erforderlich und schließt auch Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz ein, beispielsweise bei auslaufendem Öl

oder Benzin.