Rhodium handeln: Wie Sie als Anleger in das Edelmetall investieren können

So können Sie in Rhodium investieren

Rhodium ist kein traditionelles Anlagemedium. Wenn Sie das Metall trotzdem handeln möchten, können Sie Rhodiumpulver oder in Rhodium Barren investieren. Diese Möglichekeiten entstanden durch das steigende Interesse von Investoren, die langfristig von steigenden Preisen für Sondermetalle ausgehen. In den meisten Fällen wird das Edelmetall wegen seinem hohem Schmelzpunkt als Pulver gehandelt. Wegen der stark ansteigenden Nachfrage bietet der Hersteller Baird & Co. seit 2013 Rhodium Barren an.

Diese Form hat sich am Markt lange nicht durchgesetzt. Wegen ihrem hohen Schmelzpunkt und der dadurch schlechten Löslichkeit und Verformbarkeit können sie bei einem späteren Rückkauf nicht direkt in der Produktion eingesetzt werden. Die Rhodium Barren müssen erst erneut teuer und aufwändig zu sogenanntem Rhodium-Sponge, also Rhodiumpulver, verarbeitet werden.