SPACs: Was Sie zum neuen Börsentrend wissen müssen und wie Anleger in SPAC-Aktien investieren

Schritt 4: SPAC-Aktien kaufen

In SPACs können Sie investieren, wie Sie auch in Aktien investieren können. Voraussetzung zum Kauf von SPAC-Aktien ist ein Wertpapierdepot, am besten wählen Sie einen günstigen Online-Broker, zum Beispiel finanzen.net zero1.

Über den Namen Ihres SPACs können Sie beispielsweise mithilfe der Aktiensuche von finanzen.net die ISIN und die Wertpapierkennnummer herausfinden. Mit der ISIN oder der WKN können Sie über Ihren Broker Ihren SPAC in Ihr Wertpapierdepot holen.

Bevor Sie in Ihren Wunsch-SPAC investieren, sollten Sie folgende Fragen für sich beantwortet haben:

– Ist der SPAC-Initiator ein bekannter Investor?

– In welche Branche oder in welchen Trend will der SPAC investieren?

– Passt der SPAC zu Ihrer Anlagestrategie?

– Ergänzt die SPAC-Aktie Ihr Anlageportfolio

– Trauen Sie dem SPAC die Übernahme eines chancenreichen Unternehmens zu?

– Können Sie auf das investierte Kapital dauerhaft verzichten?