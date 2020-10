Stromvergleich: Wie ein Strompreisvergleich geht und worauf Sie beim Stromanbieterwechsel achten müssen

Achten Sie Abschlagszahlungen und Zahlungsbedingungen beim Stromvergleich!

Der Stromanbieter muss Ihnen nur einmal im Jahr eine Stromrechnung zukommen lassen. Aus diesem Grund darf er Abschlagszahlungen vereinbaren. Die Abschlagshöhe kann das Unternehmen aber nicht beliebig wählen: Es muss sich dabei an Ihrem bisherigen Stromverbrauch orientieren. Sollte Ihr Stromlieferant Ihnen einen höheren Verbrauch anrechnen, als sie Strom bezogen haben, können Sie ihn zur Korrektur auffordern. Der Versorger darf den Abschlag an dem Tag abbuchen, an dem die Stromlieferung beginnt. Das gilt auch, wenn Sie den Vertrag schon Wochen oder Monate vor dem Lieferbeginn geschlossen haben. Doch nicht jeder Stromlieferant erhebt Abschlagszahlungen. Mittlerweile gibt es auch Unternehmen, die monatlich eine Rechnung erstellen. Der Kunde bezahlt dann monatlich, was er verbraucht hat.

Ihr Versorger muss Ihnen bei einem Vertragsabschluss mindestens zwei unterschiedliche Bezahlungsmöglichkeiten von Abschlägen und Rechnungen anbieten, zwischen denen Sie wählen können. Manche Unternehmen fordern ihre Kunden nach Vertragskündigung zum Überweisen auf. Sollte dieser dann in Zahlungsverzug geraten, können hohe Mahngebühren drohen. In manchen Fällen schalten Stromversorger sogar Inkassobüros ein. Ob ein Stromanbieter die Zahlungsweise im Kündigungsfall umstellt, ist in den AGBs festgelegt. Sie sollten dies vorab prüfen.