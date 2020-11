Studienkredit: Möglichkeiten, Ablauf, Tilgung – was Sie dabei beachten müssen

Finanzierung durch einen Ratenkredit von der Bank

Banken, Sparkassen und Online-Institute vergeben Ratenkredite auch an Studenten – denn nicht alle Banken sehen in ihnen eine Risikogruppe. Dabei wird der Kreditbetrag in einer Summe ausgezahlt und dann in monatlichen Raten getilgt. Die Raten ergeben sich aus Tilgungsanteilen und Zinsen. Da Hochschüler in den meisten Fällen aber nur ein geringes oder gar kein Einkommen haben, verlangen die Kreditinstitute in den Regelfällen Sicherheiten, zum Beispiel durch eine Bürgschaft der Eltern. Studenten müssen auch beachten, dass eine Schufa-Anfrage bei der Kreditwürdigkeitsprüfung durch die Bank in der Regel Standard ist. Bei negativen Einträgen, zum Beispiel wegen Zahlungsrückständen, wird der Kreditantrag abgelehnt.

Bankkredite sind in der Regel an keinen bestimmten Zweck gebunden. Ein Hochschüler kann grundsätzlich über die Mittel frei verfügen. Im Idealfall dient ein solcher Ratenkredit dazu Anschaffungen zu finanzieren, die im Zusammenhang mit der akademischen Ausbildung stehen, wie zum Beispiel einen Laptop.

Tipp: Bei der Auswahl eines Ratenkredits zahlt sich ein Vergleich aus. Banken gewähren die Kredite zu unterschiedlichen Zinssätzen. Interessenten sollte sich also einen Überblick über die verschiedenen Konditionen der Anbieter verschaffen.