Tether kaufen – Tipps und Tricks zum USDT-Handel

Kritik an Tether

Der Grundgedanke von Kryptowährungen ist die Unabhängigkeit von sämtlichen staatlichen Einrichtungen. Mit der Blockchain-Technologie ist eine Dezentralisierung gelungen. Tether hingegen ist aufgrund seiner Bindung an den US-Dollar von Banken abhängig. Mit der steigenden Inflationsrate sinkt der Wert von Tether.

Doch auch von dem Zentralbanksystem der USA, kurz Fed (für: Federal Reserve System) gibt es Kritik an der digitalen Währung: Tether sei im Gegensatz zu Banken nicht durch staatliche Kontrollen und Einlagensicherungen geschützt. Laut Angaben der Tether Limited aus dem Jahr 2019 sei zwar jeder Tether-Token finanziell abgesichert, allerdings nur teilweise in Form von US-Dollars. Die Deckung des Tokens erfolgt wohl auch durch andere Assets wie beispielsweise Kryptowährungen und an Drittparteien vergebene Kredite. Die Fed warnt vor einem sogenannten „Bank Run“. Wenn viele Anleger gleichzeitig ihr Geld aus Tether ziehen wollen würden, könnte es so passieren, dass nicht genug Liquidität zur Auszahlung vorhanden wäre. Folge hiervon wären Panikverkäufe mit Kursverfall.