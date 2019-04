Fondsgebundene Rentenversicherungen im Test: So funktionieren Fondsrente und Indexpolice, das sind die besten

Wie funktioniert eine index­gebundene Renten­versicherung?

Die index­gebundene Renten­versicherung funk­tioniert zum Teil so wie jede andere Ver­si­che­rung: Sie sparen monatlich für Ihre Rente. Ihre angesparten Beiträge legt die Ver­siche­rung in ihrem Sicherungs­vermögen an. Bis hierhin ist das noch nichts Besonderes. Neu ist aber, was mit den Über­schüssen, also unter anderem mit den Erträgen, passiert.

Klassische Ver­sicherungen legen die Über­schüsse in sichere Geld­anlagen an, das bringt in Zeiten niedriger Zinsen natürlich nur sehr wenig. Index­gebun­dene Renten­versicherungen legen die erzielten Erträge deshalb in chancen­reichen An­lagen, genauer in Betei­ligungen an Indizes an. Damit das möglich ist, werden Ihnen als Versicherungs­nehmer nur Ihre Beiträge garantiert, aber nicht wie bei einer früher üblichen Renten­versicherung eine feste Ver­zinsung zuge­sichert.