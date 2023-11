Kfz-Versicherung Vergleich 2024: Jetzt Autoversicherung wechseln und bis zu 850 Euro sparen!

DA Direkt „Komfort“

DA Direkt* (Deutsche Allgemeine Versicherungen) schneidet mit den Tarifen „Basis“, „Komfort“ sowie „Komfort Plus“ für Fahrer aller Altersklassen sehr gut ab. Sowohl Fahranfänger als auch Autofahrer mit großer Erfahrung zahlen in verschiedenen Autos mit DA Direkt meist deutlich weniger als bei der Konkurrenz. Die Bewertungen durch unabhängige Institutionen und die attraktiven Konditionen sprechen für sich. Stiftung Warentest beurteilt in „Finanztest“ 11/2022 das Beitragsniveau von DA Direkt für die Kfz-Haftpflicht, die Kfz-Haftpflicht mit Teilkasko und die Kfz-Haftpflicht mit Vollkasko über alle Altersklassen hinweg als „weit besser als der Durchschnitt“. Dieses hervorragende Urteil spiegelt die attraktiven Konditionen und die breite Zielgruppe des Tarifs wider.

Der Tarif „Basis“ zeichnet sich durch eine Vielzahl von Leistungen aus. Dazu gehört die Mallorca-Police sowie eine imposante Deckungssumme von 100 Millionen Euro insgesamt. Beachtenswert ist zudem die maximale Deckung pro Person, die bei 8 Millionen Euro liegt. Dieser Tarif bietet somit einen soliden Grundschutz für die Versicherten. Darüber hinaus sind im Tarif „Basis“ besondere Leistungen enthalten, wie die Schadensdeckung in der Vollkasko. Die Sonderausstattung ist ebenfalls bis zu einem Betrag von 2500 Euro mitversichert. Ein weiterer Pluspunkt des Tarifs „Basis“ ist die Berücksichtigung von jungen Fahrern und Zweitwagenbesitzern durch individuelle Beitragsanpassungen.

Es ist zudem erwähnenswert, dass DA Direkt im Tarif „Komfort“ auf den „Einwand der groben Fahrlässigkeit“ verzichtet. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der in vielen Situationen von Bedeutung sein kann. Bei dem Tarif „Komfort“ verzichtet DA Direkt* übrigens auf den „Einwand der groben Fahrlässigkeit“ – was das genau bedeutet und warum das so wichtig sein kann, erläutern wir in unserem Ratgeber-Video „7 wichtige Tipps zur Kfz-Versicherung“.