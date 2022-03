Weizen handeln – wie Anleger erfolgreich auf den Weizenpreis spekulieren

Mit Rohstoff-ETCs an den Agrarbörsen profitieren

Eine weitere spannende Möglichkeit, um Weizen handeln zu können, sind Agrar-ETCs. Mit diesen Exchange Traded Commodities können Anleger von den aktuellen Entwicklungen an den Agrarbörsen profitieren. Dabei handelt es sich um unbefristete, besicherte Schuldverschreibungen, die an die Wertentwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. So können Investoren in verschiedene Agrarprodukte wie Weizen, oder auch Mais und Raps investieren und an der Preisentwicklung am Agrarmarkt partizipieren.

Aber: Machen Sie sich als Anleger über die Chancen und Risiken einer Investition in Agrar-ETCs bewusst. Zumeist werden nämlich Futures oder Terminkontrakte als Basis für die Preisfeststellung herangezogen, die jedoch nicht immer mit dem Spot-Preis übereinstimmen.