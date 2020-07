WeltInvest im Test: Erfahrungen mit dem günstigen Robo-Advisor von Weltsparen

WeltInvest: Der Robo-Advisor im Kurzporträt

WeltInvest ist der Robo-Advisor des Zinsportals Weltsparen, das international unter dem Namen Raisin bekannt ist. Weltsparen ist für die Idee bekannt geworden, Kunden die Möglichkeit zu geben, ihr Erspartes auf Tages- nd Festgeldkonten bei verschiedenen europäischen Banken anzulegen und so mehr Zinsen zu erhalten, als bei Ihrer üblichen Hausbank. Seit 2018 hat Weltsparen unter dem Namen WeltInvest einen eigenen Robo-Advisor. Allerdings unterscheidet sich WeltInvest in mehreren wichtigen Punkten von den anderen Robo-Advisoren. Wir nehmen WeltInvest und sein Angebot genau unter die Lupe und zeigen Ihnen die wesentlichen Unterschiede zur Konkurrenz auf.