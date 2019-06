Discount-Zertifikate – so investieren Sie mit Rabatt, die besten Tipps

Welche Risiken bergen Discount-Zertifikate?

Ein Risiko bei Discount-Zertifikaten besteht in stark fallenden Kursen des Basiswerts. Liegt der Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unterhalb des Caps, erfolgt eine Rückzahlung in Höhe des Schlusskurses des Basiswerts (Cash Settlement) oder eine Lieferung der zugrundeliegenden Aktie (Physical Settlement). Dies bedeutet aber noch nicht zwangsläufig einen Verlust, da der Preisabschlag des Zertifikats in begrenztem Umfang Schutz vor Kursverlusten bietet. Nur wenn der Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unterhalb des Einstiegspreises schließt, ergeben sich Kapitalverluste. Zwar fallen diese niedriger aus als bei einem Direktinvestment, im schlimmsten Fall – bei einem wertlos gewordenen Basiswert – erleiden Anleger dennoch einen Totalverlust. Aus der Produktstruktur heraus erklärt sich, dass Anleger in Discount-Zertifikaten nur bis zu einer gewissen Kursobergrenze, dem Cap, an einer positiven Entwicklung des Basiswerts partizipieren. Sollte der Kurs des Basiswerts also weit über das Cap ansteigen, ist der Rückzahlungsbetrag eines Discount-Zertifikats auf den korrespondierenden Höchstbetrag beschränkt.

Was sind die Nachteile von Discount-Zertifikaten? Discount-Zertifikate weisen ein paar Nachteile auf, die sie mit allen anderen Zertifikaten gemeinsam haben: Auch, wenn der Basiswert eine Aktie ist und diese dem Zertifikate-Besitzer zum Laufzeitende ins Depot gebucht wird, hat er während der Laufzeit des Discount-Zertifikats kein Stimmrecht und keinen Anspruch auf etwaige Dividendenzahlungen. Denn bei Discount-Zertifikaten handelt es sich lediglich um Inhaberschuldverschreibungen gegenüber einem Emittenten. Daher besteht auch ein Emittentenrisiko: Wird der Herausgeber des Discount-Zertifikats zahlungsunfähig und kann somit seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Zertifikate-Halter nicht mehr nachkommen, erleidet dieser einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals.

