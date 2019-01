Immobilienfonds Vergleich – das sind die besten Immofonds zum Vermögensaufbau

Immobilienfonds mit Deutschland-Fokus

Anleger, die vor allem vom deutschen Immobilienmarkt profitieren wollen, haben eine große Auswahl an offenen Immobilienfonds. Und der deutsche Immobilienmarkt ist für Investoren rund um den Globus interessant, wie das Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018 der Ernst & Young Real Estate GmbH zeigt. Laut der Wirtschafts­prüfungs­gesellschaft gaben 94 Prozent der befragten Investoren an, dass Deutschland ein attraktiver bzw. ein sehr attraktiver Standort für ein Immobilien­investment ist. Auch im europäischen Vergleich überzeugt der deutsche Markt bei Investoren. Im europäischen Vergleich ist Deutschland für mehr als die Hälfte der befragten Investoren “sehr attraktiv”.

Ein Fonds, der – wie der Name bereits verspricht – den Schwerpunkt auf dem deutschen Immobilienmarkt hat, ist der Fokus Wohnen Deutschland der Kapital­verwaltungs­gesellschaft IntReal International Real Estate (ISIN DE000A12BSB8/WKN A12BSB). Der ausschüttende Fonds der Tochter der Degussa Bank punktet mit einem sehr guten Scope-Rating von “a+”. Neben reinen Wohn­immobilien investiert der Fonds unter anderem auch in Sozial- und Seniorenimmobilien, Geschäftshäuser sowie gewerbliche Immobilien.

Das Fondsvolumen des Fokus Wohnen Deutschland liegt bei 338,27 Millionen Euro. In den vergangenen 36 Monaten erzielte der Fonds jährlich eine durch­schnitt­liche Wert­entwicklung von 2,04 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt jährlich. Im Factsheet der Kapital­anlage­gesellschaft definiert Klaus Niewöhner-Pape, Geschäftsführer von Industria Wohnen, das Ziel des Fonds näher: “Der Fokus Wohnen Deutschland strebt an, Gebäude guter Qualität und Wohnanlagen in einem lebenswerten Umfeld zu erwerben und eine nachhaltige Investitions­stra­tegie zu verfolgen.” Die Fonds­verwaltung empfiehlt diesen Fonds für Anleger, die Ihr Geld für mindestens fünf Jahre investieren wollen. Der Fonds ist deutlich kleiner als alle anderen Fonds in unserem Test – und verfügt lediglich über 13 Fondsobjekte. Im Juli 2018 bietet die Kapital­gesellschaft dieses Fonds keine Anteile an, über den Freiverkehr an der Börse, erhalten Anleger sie aber trotz dieses Cash-Stops weiterhin. Anleger müssen bei diesem Fonds jährlich laufende Kosten in Höhe von 1,49 Prozent (TER) und einen Ausgabe­aufschlag in Höhe von 5,00 Prozent einplanen.

Der UniImmoDeutschland von UnionInvestment (ISIN DE0009805507/WKN 980550) eignet sich laut Fondsverwaltung nur für Anleger, die Ihr Geld langfristig (länger als vier Jahre) fest anlegen wollen. Wer diesen Immobilien­fonds wählt, zahlt einen Ausgabeaufschlag von ebenfalls 5,00 Prozent und muss mit laufenden Kosten (TER) in Höhe von 0,93 Prozent pro Jahr rechnen. Trotz seines Fokus’ auf Deutschland, investiert der UnionInvestment-Fonds nicht ausschließlich in den deutschen Immobilien­markt. Etwas mehr als 40 Prozent der Fondsimmobilien liegen in der EU bzw. im Europäischen Währungsraum. Knapp die Hälfte des Immobilienvermögens ist in Bürogebäude investiert. Im Scope-Rating schneidet der Immobilienfonds von UnionInvestment etwas besser ab als der Fonds der IntReal und erhält ein Rating von “aa-” – seine Rendite liegt über der erwarteten Rendite vergleichbarer Portfolios. Der Fonds verfügt über ein Fondsvolumen von 12,1 Milliarden Euro und ist deutlich größer als der Fokus Wohnen Deutschland Fonds.

Die beiden genannten Immobilien­fonds mit Deutschland-Fokus sind in unserem gesamten Test die günstigsten hinsichtlich TER. Etwas teurer ist der Wertgrund WohnSelect D der Kapital­anlage­gesellschaft Pramerica Property Investment. Er erhält ebenso wie der Union-Fonds von Scope die Note “aa-” – das ist übrigens in der Kategorie Immobilienfonds die höchste Bewertung. Allerdings besteht für den Wertgrund WohnSelect D derzeit ein CashStop, das heißt die Fondsverwaltung nimmt derzeit keine neuen Anlagegelder mehr an. Warum wollen wir Ihnen diesen Fonds dennoch nicht vorenthalten? Er ist der beste Fonds auf dem Markt, der schwerpunkt­mäßig auf Wohn­immobilien setzt. Außerdem können Sie über die Börse weiterhin Fondsanteile des WohnSelect D erwerben. Die laufenden Kosten (TER) liegen bei 1,15 Prozent pro Jahr. Anleger zahlen darüber hinaus einen Ausgabeaufschlag von 5,00 Prozent und eine erfolgsabhängige Provision. Die Performance des Fonds spricht für sich: Zwischen Juni 2015 und Juni 2018 verbuchte der Fonds eine durch­schnitt­liche Wert­entwicklung pro Jahr von über 11,80 Prozent. Das Fondsvolumen liegt bei 243,75 Millionen Euro und der Fonds ist in insgesamt 14 Bestandswohnimmobilien investiert.