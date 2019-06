Investieren in 3D-Druck – vom Megatrend profitieren, Tipps und Tricks

3D-Druck – Indirekte Investments

Unternehmen, die keine 3D-Drucker herstellen und deren Hauptgeschäftsfeld außerhalb dieser Branche liegt, können dennoch von der 3D-Technologie indirekt profitieren. Wie? Das ist zum Beispiel möglich, wenn Unternehmen dank der 3D-Drucks Prozesse optimieren können oder sich neue Geschäftsfelder eröffnen. Wie das möglich ist und welche Branchen indirekt am Megatrend 3D-Druck mitverdienen, erfahren Sie hier.

3D-Druck in der Autoindustrie

Die Automobilindustrie ist eine der drei Hauptanwendungsbereiche des 3D-Drucks. In der Autobranche hat sich die 3D-Druck-Technik schon länger durchgesetzt: Verschiedene Prototypen kommen aus dem 3D-Drucker, spezielles Werkzeug wird gedruckt und auch einige Ersatzteile werden bereits mit verschiedenen dreidimensionalen Drucktechniken hergestellt. Das Potential ist aber noch lange nicht ausgeschöpft.

Auch für neue Kundenangebote scheint der 3D-Druck aus Sicht der Autobauer interessant: Mithilfe der Technik haben Kunden die Möglichkeit, bestimmte Bestandteile ihres Autos individuell zu designen, sie erhalten dann personalisierte Fahrzeugteile aus dem 3D-Drucker. Daimler ist bereits einen Schritt weiter gegangen und hat den 3D-Druck in die industrielle Fertigung integriert. Ersatzteile für die Lkw-Sparte, die gar nicht mehr produziert werden, stellt Daimler mithilfe von 3D-Druckern je nach Bedarf her. So werden zum Beispiel Termostat-Abdeckungen für alte Unimocs gedruckt, was hohe Lagerkosten und Platz spart. Bis 3D-Drucker Autos in Serie produzieren, dürften allerdings noch ein paar Jahre vergehen.

3D-Druck in der Luftfahrttechnik

Auch die Luftfahrtbranche macht sich bereits die neue 3D-Drucktechnik zu Nutzen. So werden für Passagierflugzeuge schon einige Jahre Kleinteile aus Kunststoff hergestellt – zum Beispiel für die Innenraumverkleidung. In dieser Branche liegt der Mehrwert auf der Hand: Weniger Gewicht in der Luft bedeutet weniger Kerosin. Damit könnte Fliegen nicht nur billiger, sondern vielleicht auch umweltfreundlicher werden.

Für Astronauten stellt der 3D-Druck in Zukunft einen noch größeren Mehrwert dar: Wenn sie auf einer Weltraummission bestimmte Dinge (zum Beispiel Werkzeuge) benötigen, die vor ihrem Start noch nicht eingeplant waren, können sie diese mithilfe eines 3D-Druckers selbst im Weltall produzieren. Um von den neusten Entwicklungen in der 3D-Druck-Forschung zu profitieren, arbeiten die Luftfahrtunternehmen eng mit Druckerherstellern zusammen und greifen auch selbst tief in die Entwicklerkiste: Im März 2018 hat die NASA ein neues Metall-3D-Druckverfahren vorgestellt, welches NASA-Ingenieure entwickelt haben.

3D-Druck in der Medizin

Ein weiteres wichtiges Einsatzfeld für die dreidimensionale Drucktechnik ist die Medizin. Hier können 3D-Drucker sogar Leben retten. Mithilfe der 3D-Drucktechnik werden bereits Prothesen und Implantate hergestellt, aber auch zu anderen Einsatzmöglichkeiten wird geforscht. Und der 3D-Druck vereinfacht Ärzten jetzt schon die Arbeit. Zur OP-Vorbereitung drucken Ärzte 3D-Organe aus, die den zu operierenden Organen eines Patienten ähneln. Ein Beispiel: An einem Herzen eines Patienten ist viel Narbengewebe, was die geplante Operation verkompliziert. Die Handgriffe können mithilfe eines durch einen 3D-Drucker exakt nachgebildeten Herzens im Vorfeld trainiert werden. Je nach Anwendungsgebiet können diese „künstlichen Organe“ inzwischen auch aus organischem Zellgewebe wie Muskeln gedruckt werden.

Auch für die Herstellung von Hörgeräten ist der 3D-Druck ein echter Gewinn. Für jedes Ohr können individuell angepasste Hörgeräte gedruckt werden. Den Ideen für den Einsatz von 3D-Druckern sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

3D-Druck im Einzelhandel

Auch für Hersteller von Konsumgütern eröffnet der 3D-Druck neue Möglichkeiten. Kunden können viel einfacher personalisierte Kleidungsstücke oder Accessoires erhalten, was langfristig den Profit der Unternehmen steigern dürfte. Diesen Mehrwert nutzen zum Beispiel Adidas und Reebok für sich: Adidas produziert Turnschuh-Sohlen mit 3D-Druckern, deren Farben individuell wählbar sind. Reebok hat einen limitierten Laufschuh vollständig mithilfe der 3D-Technik hergestellt – Experten sprechen in diesem Zusammenhang bereits von einer neuen Ära der Schuhherstellung.

3D-Druck in der Chemie

Die Chemieindustrie profitiert bereits von der 3D-Drucktechnik und wird in Zukunft weiter ihren Nutzen aus dieser Technologie ziehen; allerdings etwas anders als die Autobranche, die Luftfahrtindustrie oder der Einzelhandel. Ohne Chemie läuft nichts – auch nicht bei 3D-Druckern, denn für das fertig gedruckte Produkt liefern Chemiekonzerne die Rohmaterialien.

Steigt der Absatz im Bereich der 3D-Drucker, dann steigt auch die Nachfrage nach Rohmaterial für den Druck. Verwenden also immer mehr Unternehmen der Automobilindustrie, der Luftfahrtbranche oder anderer Industriezweige die 3D-Technologie, steigt der Absatz von Druckern und Rohstoffen. Profitabel wird es für Chemieunternehmen außerdem, wenn irgendwann 3D-Drucker für Endverbraucher durch günstigere Preise noch interessanter werden.