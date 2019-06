Emerging Markets – so investieren Sie erfolgreich in Schwellenländern

Emerging Markets-Aktien – in chancenreiche Einzeltitel investieren

Ein Aktien­investment unter­liegt, wie alle Geld­anlage an der Börse, Schwan­kungen. Der Vorteil eines Aktien­invest­ments in Emerging Markets liegt darin, dass Sie Ihr Portfolio bereits mit wenigen Emerging Markets-Einzel­titeln erwei­tern können und so Ihr Risiko innerhalb Ihres Porfolios durch Hin­zunahme des neuen Marktes streuen. Die Auswahl der Aktien entscheidet dabei über Ihren Anlage­erfolg. Der Kauf von Emerging Markets-Aktien eignet sich vor diesem Hinter­grund ins­beson­dere für erfahrene und chan­cen­orien­tierte Anleger, die für höhere Rendite­chancen bereit sind, ein größeres Risiko in Kauf zu nehmen.

Schwellen­land-Aktien sind für Anleger außerdem in der Regel gün­stiger als Aktien von Industrie­nationen. Der Grund: Das Kurs-Gewinn-Ver­hältnis ist in den Indu­strie­nationen höher als in den Emerging Markets. Beachten Sie dabei die hohe Vola­tili­tät von Schwellen­land-Aktien.

Beispiele von börsen­notier­ten Unter­nehmen aus Schwellen­ländern, bei denen sich ein Investment in der Ver­gangen­heit bezahlt gemacht hat, sind unter anderem Samsung Electronics (ISIN KR7005930003/WKN 888322) aus Südkorea und Alibaba (ISIN US01609W1027/WKN A117ME) aus China.

Tipp: Wer auf Einzelwerte aus Emerging Markets setzen möchte, sollte den Ent­wick­lungs­stand der ver­schie­denen Schwellen­länder analy­sieren und führende Unter­nehmen aus dem Markt im Blick be­halten. Beachten Sie bei Ihrer Recher­che nach geeig­neten Emerging Markets-Aktien immer, dass vor allem länder­spezi­fische Allein­stellungs­merkmale in den Ländern unter­schied­lich große Wachstums­poten­ziale offen legen.