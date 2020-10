MSCI Europe-ETF – die besten ETF Fonds auf den MSCI Europe Index

MSCI Europe-ETF: Investition in den europäischen Markt

Der Aktienindex MSCI Europe bildet die Wert­ent­wicklung von 435 Unternehmen (Stand: 31.07.2020) aus insgesamt 15 europäischen Ländern ab. Damit spiegelt er ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung der europäischen Industrieländer wider. Den größten Anteil hat Großbritannien mit 22 Prozent, gefolgt von Frankreich (17 Prozent) und der Schweiz (16 Prozent).

Am stärksten vertreten sind Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen (16 Prozent), Konsumgüter (15 Prozent) und Finanzdienstleistungen (14 Prozent). Den größten Anteil bilden die Riesen Nestlé, Roche Holding, Novartis, SAP, ASML, AstraZeneca, LVHM Moet Hennesy, Sanofi, Novo Nordisk und Glaxosmithkline.

Mit einem ETF auf den MSCI Europe investieren Sie in all diese Unternehmen und das mit einem Schlag und profitieren so von der Wertentwicklung des Index. Insgesamt gibt es 13 verschiedene MSCI Europe-ETFs, die eine Gesamtkostenquote (TER) zwischen 0,10 und 0,30 Prozent p.a. haben. Im Folgenden erklären wir Ihnen alles, was Sie zum MSCI Europe Index und zu den ETFs allgemein wissen müssen:

Tipp: Ein MSCI Europe-ETF eignet sich vor allem in Kombination mit dem MSCI World-ETF für ein ausgeglichenes Portfolio. Denn im MSCI World-Index sind rund 63 Prozent aller Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Wenn der amerikanische Markt schwächelt, bekommen das MSCI World-Anleger zu spüren. Wer sein Portfolio also mit europäischen Aktien ergänzen will, kann dies mit einem ETF auf den MSCI Europe wunderbar tun.

Der MSCI Europe ist das europäische Pendant zum MSCI World Index, der über 1.600 Unternehmen aus 23 Ländern umfasst. In einem gesonderten Artikel stellen wir Ihnen die besten ETFs auf den MSCI World Index vor. In diesem Ratgeber geht es jedoch um den MSCI Europe Index, die besten ETFs darauf und die Unterschiede zum STOXX Europe 600 Index als Alternative zum MSCI Europe.