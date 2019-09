Planspiel Börse 2019 – so machen Sie mit beim Sparkasse-Börsenspiel und so gewinnen Sie

Planspiel Börse Anmeldung – so geht’s!

Aller Anfang ist schwer – das trifft auch auf den Start an der Börse zu, weil die Finanz­märkte vielen Menschen oft fern liegen. Darüber hinaus erscheinen sie vor allem vielen Deutschen als zu kompliziert und riskant. Dass dem nicht so ist und dass es sich durchaus lohnen kann, sein Geld an der Börse anzulegen, zeigen Börsenspiele. Gerade das Planspiel Börse hilft dabei, das Thema Geldanlage und die Finanzmärkte spie­le­risch ken­nen­zu­lernen – Bör­sen­­neu­linge wer­den so lang­sam und ohne echtes Kapital­risiko an Aktien­kauf, Zer­tifi­kate­handel und Co. herangeführt.

Im Vordergrund stehen dabei der Lerneffekt und der Teamgeist. Im Gegensatz zu vielen anderen Börsen-Strategiespielen können Sie sich beim Planspiel Börse gemeinsam mit Ihren Freunden oder Kollegen an Aktien, Fonds und Co. ausprobieren. Und wenn Sie Ihr fiktives Depotguthaben bis zum Spielende ordentlich vermehren, gehören Sie vielleicht bald schon zu den Gewinnern des Sparkasse-Börsenspiels – das kann sich wirklich lohnen.

Wollen Sie am Planspiel Börse teilnehmen, sollten Sie zuerst in Erfahrung bringen, ob Ihre Sparkasse vor Ort daran teilnimmt. Schüler, Lehrer und Journalisten können am Planspiel Börse teilnehmen, alle anderen Börseninteressierten können sich für das Planspiel Börse Plus anmelden. Der achtwöchige Anmeldezeitraum geht jedes Jahr von Mitte September bis November, die elfwöchige Spielphase läuft von Ende September bis Mitte Dezember.

Tipp: Auch wenn das Planspiel Börse bereits begonnen hat, können Sie sich bis zur Mitte des Spielverlaufs anmelden.