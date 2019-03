Minimum Varianz: Systematisch Risiken im Depot reduzieren und Überrenditen erzielen

Die sysShares-Indizes im Fokus

Je nachdem, welche Anlagepräferenzen Sie haben, können Sie zwischen verschiedenen Minimum Varianz-Indizes von sysShares wählen. Denn sysShares erstellt risiko­optimierte Indizes aus den Aktien­werten des europäischen Leitindex‘ Euro Stoxx 50, des deutschen Mittelstands­index‘ MDAX und des asia­tischen Leitindex‘ Nikkei 225. Durch die alternative Zusammen­setzung der Unter­nehmen in diesen Indizes, versucht sysShares die Re­fe­renzin­dizes in ihrer Wert­ent­wick­lung zu schlagen.

Partizipieren können Anleger besonders einfach an diesen Indizes mit Index­zertifikaten (lesen Sie dazu auch die Ratgeberartikel Einführung in den Zertifikate-Handel und Indexzertifikate). Die HVB/UniCredit Bank AG bietet Open-End-Zertifikate auf die jeweiligen Indizes an, die wir im Folgenden etwas näher beleuchten.

Besonders bewährt hat sich in der Vergangenheit der sysShares Mid Cap Germany MinVar (Total Return-) Index (ISIN DE000SLA9MR3/WKN SLA9MR), der seinen Ver­gleichs­index MDAX schon mehrfach outperformt hat. Seit Januar 2007 legte der sysShares-Index annähernd 330 Prozent zu und stellte damit den MDAX deutlich in den Schatten (Stand: 28. September 2018). Im Index sind deutsche Titel aus der zweiten und dritten Reihe gelistet, die eine niedrige Volatilität aufweisen. Mit dem HVB Open End Index Zertifikat (ISIN DE000HY41P23/WKN HY41P2) haben Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung des sysShares Mid Cap Germany MinVar Index 1:1 und zeitlich unbegrenzt zu partizipieren. Dafür wird eine Zertifikategebühr von 1,20 Prozent pro Jahr fällig.

Anleger, die bei Ihrem Vermögensaufbau unter anderem auf europäische Unternehmen setzen wollen, können auf den sysShares Large Cap Europe MinVar Index (ISIN DE000SLA0G80/WKN SLA0G8) setzen. Der Vergleichsindex ist der Euro STOXX 50. Investieren können Sie auch hier mit einem Zertifikat: HVB Open End Index Zertifikat auf den sysShares Large Cap Europe MinVar TR Index (ISIN DE000HY816C9/WKN HY816C). Planen Sie hier ebenfalls ein Verwaltungsentgelt von 1,20 Prozent pro Jahr ein.

Anleger, die auf der Suche nach spannenden Investments in japanische Unternehmen sind, sollten einen Blick auf den sysShares Large Cap Japan MinVar (Total Return-) Index (ISIN DE000SLA0G72/WKN SLA0G7) werfen. In diesem Index werden ausschließlich Aktien geführt, die im japanischen Leitindex Nikkei 225 gelistet sind, dabei steht ebenso wie beim sysShares Mid-Cap Index die risikooptimierte Titelselektion im Vordergrund, wodurch auch hier das geringst­mögliche Kurs­rück­schlags­poten­zial erreicht werden soll.

Wie können Anleger inves­tieren? Auch für diesen Index bietet HVB ein Open-End-Index-Zertifikat auf den sysShares Large Cap Japan MinVar TR Index (ISIN DE000HY82QP2/WKN HY82QP) an, bei dem Sie eine Zertifikategebühr von 1,20 Prozent pro Jahr ein­kal­kulieren müssen. Ein großer Vor­teil dieses Invest­ments: Mit dem Zertifikat von HVB/onemarkets müssen Sie keine Währungs­risiken fürchten, denn dieses Zertifikat verfügt mit dem Quanto-Mechanismus über eine spezielle Art der Währungs­sicherung. Dabei wird eine Fremd­währung in einem fest­geleg­ten Verhältnis in die Ausgabe­währung umgerechnet wird.

Tipp: Alle HVB/onemarkets-Zertifikate auf die sysShares-Indexfamilie können Sie bei Ihrer Hausbank, Direkt­bank oder einem Broker erwerben.