Stay-Low-Optionsscheine handeln und von fallenden Kursen profitieren

Wie funktionieren Stay-Low-Optionsscheine?

Da der Emittent grund­sätzlich keine Gegen­position zum An­leger ein­geht, ist er be­strebt, sich direkt am Markt ab­zu­si­chern. Die Produkt­struktur, die hinter einem Stay-Low-Options­schein steckt, gehört aller­dings zu den sogenannten exotischen Optionen, für die zwar ge­schlos­sene finanz­mathe­matische Be­wertungs- und Risiko­manage­ment­modelle exi­stie­ren, die aber nicht iden­tisch direkt über die Termin­märkte handel­bar sind. Daher greifen Emittenten bei der Ab­siche­rung von exo­tischen Optionen, deren gemein­sames Merk­mal die Bar­riere ist, zu Kombi­na­tionen von klassi­schen Call- oder Put-Optionen, um ein sehr ähn­liches Chance-Risiko-Profil zu er­zeugen.

Die konkreten Ab­sicherungs­strate­gien können von Emittent zu Emittent vari­ieren. Grund­sätzlich gilt: Da StayLow-Options­scheine bei konstanten Basis­wert­kursen und konstanter Vola­tili­tät täg­lich an Wert gewinnen, müssen Emittenten eine Ab­siche­rungs­position aus Optionen auf­bauen, die täg­lich netto einen Zeit­wert­gewinn erwirt­schaftet (Kennzahl Theta).

In die Preis­bildung exotischer wie klassischer Options­scheine geht der Termin­kurs des Basis­werts ein, in dem eventuelle Aus­schüt­tungen, etwa Dividenden, bereits dis­kontiert ent­halten sind. Eine Anpassung der Bar­riere eines Stay-Low-Options­scheins muss daher am Tag der Divi­denden­aus­schüt­tung nicht statt­finden.

Verkaufen Anleger zu einem belie­bigen Zeit­punkt ihre Stay-Low-Options­scheine wieder an den Emittenten, dann löst dieser die Absiche­rungs­position un­mittel­bar auf. Steigen Anleger mit einem großen Gewinn aus ihren Stay-Low-Options­scheinen aus, dann ist der Emittent durch die Absi­cherungs­position immer in der Lage, diesen auch tat­sächlich aus­zuzah­len. Liegt die Position beim Emittenten dagegen im Minus, weil der Markt gestiegen oder die Volatilität gefallen ist, dann realisiert der Anleger einen Verlust in gleicher Höhe. Der Emittent handelt also durch seine Ab­siche­rungs­geschäfte prinzi­piell frei von Inter­essen­konflik­ten.