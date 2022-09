Witwenrente – wann sie Ihnen zusteht und wie Sie die Hinterbliebenenrente beantragen

So wird das eigene Einkommen angerechnet

Bei der Berechnung der Witwenrente ist es wichtig zu beachten, dass die Rentenversicherung auch Ihr eigenes Einkommen, also auch Ihre Rente, auf die Hinterbliebenenrente anrechnet. Zwar gibt es Freibeträge, die Berechnung ist allerdings dennoch nicht so einfach. Denn es kann passieren, dass Ihre Hinterbliebenenrente gekürzt wird. Die Berechnung erfolgt in drei Schritten:

1. Schritt: Die Rentenversicherung ermittelt zunächst Ihr Nettoeinkommen. Dafür wendet sie bei bestimmten Einkommensarten ein pauschaliertes Verfahren an: Dabei werden pauschal knapp 40 Prozent vom Brutto-Arbeitseinkommen abgezogen. Knapp 14 Prozent werden pauschal abgezogen, wenn ein Hinterbliebener eine eigene Rente bekommt.

2. Schritt: Ist das Nettoeinkommen berechnet, wird davon der Freibetrag abgezogen. Dieser ist mit dem aktuellen Rentenwert verknüpft. Erhöhen sich also die Renten, erhöht sich auch der Freibetrag. In den alten Bundesländern liegt der Freibetrag derzeit bei 903 Euro und bei 884 Euro in den neuen Bundesländern. Außerdem steigt der Freibetrag für jedes Kind, das einen Anspruch auf Waisenrente hat. In den alten Bundesländern sind das pro Kopf 191 Euro sowie 187 Euro in den neuen Bundesländern (Stand: März 2022).

3. Schritt: Nun werden von der verbliebenen Summe 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Oder um es anders auszudrücken: Von der Witwenrente werden diese 40 Prozent abgezogen.

Beispiel: In Baden-Württemberg hat ein Witwer ein eigenes Nettoeinkommen von 2.000 Euro. Außerdem hat er ein Kind, das sich noch in der Ausbildung befindet. Wegen des Kindes erhöht sich sein Freibetrag von 903 Euro also um 382 Euro auf insgesamt 1.094 Euro. Zieht man den Freibetrag vom Nettoeinkommen ab, übersteigt das Nettoeinkommen den Freibetrag um 906 Euro. Davon sind 40 Prozent 362,40 Euro. Daher zieht die Ren­ten­ver­si­che­rung diesen Betrag von der Hinterbliebenenrente ab (Stand: März 2022).