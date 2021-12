Cat Token kaufen: Mit CAT-Trading in Kryptowährungen und in den Tierschutz investieren Mit dem "Big Cat Rescue Token", kurz Cat Token oder auch CAT-Token, ist der Krypto-Markt um einen Token reicher. Initiiert wurde das Projekt von Tierrechtsaktivistin Carol Baskin, die durch ihren Auftritt in der Netflix-Serie "Tiger King" bekannt wurde. Was genau der Cat Token ist, warum sich ein Investment lohnen könnte und ob der Cat Coin ein würdiger Meme-Coin-Nachfolger für den Dogecoin ist, lesen Sie in diesem Ratgeber. Lesen Sie gleich zu Beginn die besten Tipps und die Antworten auf die wichtigsten Fragen die wichtigsten Fragen!