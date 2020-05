Dispokredit: Alles, was Sie darüber wissen müssen – und die Alternativen

Dispokredit vs. Kredikarte: Was ist besser?

Wer regelmäßig ins Ausland reist, hat bereits Erfahrungen mit Kreditkarten – doch auch in Deutschland werden diese immer beliebter. So kann man heutzutage kaum einen Flug online buchen ohne eine Kreditkarte. Denn das Prinzip ist einfach: Alles, was Sie mit der Kreditkarte bezahlen, wird erst am Ende des Monats von Ihrem Konto abgebucht. Die Bank gewährt Ihnen also einen Kurzzeit-Kredit, den sie in etwa vier Wochen wieder einfordert. Wie bei einem Dispo, wird bei Vertragsabschluss der Kreditrahmen festgelegt. Hört sich im ersten Moment ganz praktisch an – doch auch hier lauern Fallen: Wenn Sie oft mit der Karte bezahlen, verlieren Sie am Ende schnell den Überblick. Wenn dann die Kreditkartenrechnung ins Haus flattert, ist die Überraschung groß.

Auch hier gibt es große Unterschiede von Bank zu Bank – vor allem, was die Kosten betrifft. In unserem Kreditkartenvergleich zeigen wir Ihnen, wie Sie die beste Kreditkarte für sich finden.

Tipp: Bezahlen Sie nur dort, wo es nicht anders geht mit der Kreditkarte. So zum Beispiel, wenn Sie einen Flug buchen oder in einem Online-Shop bestellen, der nur Kreditkarten akzeptiert. Für den täglichen Bedarf sollten Sie weiterhin mit Ihrer EC-Karte oder mit Bargeld bezahlen.