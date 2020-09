Krankengeld: Das zahlt die gesetzliche Krankenkasse, wenn Arbeitnehmer längere Zeit nicht arbeiten können

So viel Krankengeld bekommen Arbeitnehmer

Das Krankengeld beträgt 90 Prozent des Nettolohns oder 70 Prozent des sozialversicherungspflichtigen Bruttolohns. Abgezogen werden Beiträge für die Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Krankenkassenbeiträge fallen während des Bezugs von Krankengeld nicht an. Außerdem zieht die Krankenkasse Einmalzahlungen wie Weihnachtsgeld in die Berechnung mit ein. Da die Leistung begrenzt ist, haben Arbeitnehmer in jedem Fall finanzielle Einbußen.

In einigen Branchen gibt es mehr Krankengeld als in anderen. Gewerkschaften und Arbeitgeber im öffentlichen Dienst haben zum Beispiel die Aufstockung des Krankengeldes vereinbart. Kranke Arbeitnehmer, die seit mindestens drei Jahren beschäftigt sind, bekommen die Differenz zwischen dem Krankengeld und dem Nettolohn vom Arbeitgeber dazu. Das gilt bei einer Krankheitsdauer von bis zu zehn Monaten. Bei längeren Erkrankungen fällt der Zuschlag weg. Ähnliche Vereinbarungen gibt es zum Beispiel auch in der Chemie-Industrie.

Tipp: Mit dem Krankengeldrechner können Arbeitnehmer die Höhe der Lohnfortzahlung, die sie bekommen würden, berechnen.